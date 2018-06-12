Находясь в Сингапуре на саммите Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение, подтверждающее прогресс в переговорах и приверженность к продолжению процесса. Лидеры США и КНДР поблагодарили друг друга за успешный саммит.

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По словам президента США, подписанный в Сингапуре документ очень многосторонний. "Мы подписываем очень важный документ. Достаточно всеобъемлющий", - сказал он. "Мы оба очень рады чести подписать этот документ", - добавил президент США.

Об этом передает ТАСС.

Он пообещал начать процесс дальнейшего развития отношений США и КНДР "очень быстро". Трамп добавил, что Вашингтон и Пхеньян "будут впечатлены результатами, которые им удастся достичь". "Отношения США и КНДР будут совершенно отличаться от того, что было до сих пор", - отметил лидер Соединенных Штатов. Он заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон.

Лидер КНДР заявил, что мир увидит большие перемены по итогам исторического саммита.

Как сообщала "Страна", на первой встрече Трампа и Ким Чен Ына, кроме них, присутствовали только переводчики. После нее решено провести расширенную встречу.