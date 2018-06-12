С Путиным не встречаться. Меркель проинструктировала сборную ФРГ перед ЧМ-2018
Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с национальной футбольной сборной, которая отправляется на чемпионат мира в России отстаивать титул. На встрече кроме футбола, речь шла и о глобальной политике и о ситуации в России.
Об этом передает DW со ссылкой на телеканал NDR Info.
Как заявил после встречи президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель немецкая сборная прошла определенную политическую подготовку в преддверии поездки в Россию.
"Мы подготовили игроков с помощью интенсивного разговора с канцлером, поговорили и о ее оценке политической ситуации в России", - отметил президент DFB, добавив, что он не считает, что "можно было сделать намного больше" в плане подготовки, и что главное - это "все-таки футбол".
Также он добавил, что "встреча команды ФРГ с господином Путиным не предполагается".
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