На этой неделе миссия из Китая начала проверять, как в Украине выращивают черешню.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

"Ожидается, что в ходе работы миссии КНР в Украине будет проведен анализ фитосанитарного риска украинской черешни в ходе экспорта в КНР, а также отработан проект протокола фитосанитарных требований на экспорт этой продукции на китайский рынок", - говорится в сообщении.

Представители Китая планируют посетить Запорожскую, Херсонскую и Днепропетровскую области, где и ознакомятся с особенностями выращивания, хранения, пакетирования черешни в ходе контроля в рамках формирования экспортных партий.

Украина входит в топ-50 стран мира по производству фруктов и занимает 11 место по производству черешни.

Сообщается также, что китайская миссия будет работать в Украине до 15 июня.

Как сообщала "Страна", вишня появилась на украинских рынках на три недели раньше срока.