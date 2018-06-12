Курс НБУ 12 июня - доллар подешевел, евро стал дороже
Во вторник, 12 июня, Нацбанк установил официальный курс иностранных валют по отношению к гривне. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар немного подешевел, а евро незначительно прибавил в цене.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Доллара сбросил 4 копейки, его курс составляет 26,09 грн.
Евро подорожал на 4 копейки - до 30,76 грн.
Российский рубль также незначительно подорожал - до 0,419 грн.
Напомним, что в мае чистая продажа наличной валюты через банковскую систему составила $350,6 млн. Это рекордный показатель с мая 2017 года для продажи населением Украины.
Как сообщала "Страна", председатель Национального банка Яков Смолий заявил, что НБУ давно отказался от фиксированного валютного курса, который сейчас определяется рынком.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!