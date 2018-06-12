Во вторник, 12 июня, Нацбанк установил официальный курс иностранных валют по отношению к гривне. По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар немного подешевел, а евро незначительно прибавил в цене.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллара сбросил 4 копейки, его курс составляет 26,09 грн.

Евро подорожал на 4 копейки - до 30,76 грн.

Российский рубль также незначительно подорожал - до 0,419 грн.

Напомним, что в мае чистая продажа наличной валюты через банковскую систему составила $350,6 млн. Это рекордный показатель с мая 2017 года для продажи населением Украины.

Как сообщала "Страна", председатель Национального банка Яков Смолий заявил, что НБУ давно отказался от фиксированного валютного курса, который сейчас определяется рынком.