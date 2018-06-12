В меню обеда, которым угощали участников саммита США-КНДР в Сингапуре, были заявлены блюда с морепродуктами, овощи, свинина и говяжьи ребрышки.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

В качестве закуски Дональду Трампу и Ким Чен Ыну предложили коктейль из креветок с салатом из авокадо, а также салат с зеленым манго с медово-лаймовым соусом и кальмарами.

Также глав государств и членов делегаций стран угощали говяжьими ребрышками с картофелем, приготовленной на пару брокколи, свининой с рисом и соусом чили и треской с овощами.

На десерт - тарталетка с темным шоколадом, ванильное мороженое и французский пирог.

Как сообщала "Страна", появились фото и маршрут ночной прогулки Ким Чен Ына по достопримечательностям Сингапура.