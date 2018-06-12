Власти Закарпатья сообщили, что ни один игрок команды "Kárpátalja", которая под украино-венгерским флагом приняла участие в Чемпионате по футболу среди непризнанных государств, не имеет украинского гражданства.

Об этом сообщает "Громадське радио".

"В этой команде семь игроков - выходцев из Закарпатья. Некоторые из них когда-то играли в футбольных клубах Закарпатской области, в том числе в ФК "Говерла". Сейчас ни один из них не является игроком ни Закарпатского клуба. Все они - граждане Венгрии", - рассказал пресс-секретарь Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

По его словам, несколько игроков время от времени посещают Закарпатье, потому что приезжают в гости к родственникам.

"Как только кто-то из них появится в области, с ними сразу будет проведена беседа сотрудниками СБУ", - добавил Ярослав Галас и уточнил, что присутствие украинского флага на гербе команды категорически неприемлемо. По этому поводу и состоится беседа с СБУ.

Также Ярослав Галас подтвердил, что выступление команды организовал действующий депутат Береговского райсовета от Демократической партии венгров Украины Тибор Фееш. По возвращении в Украину с ним также будут общаться правоохранители.

Руководитель пресс-группы СБУ Закарпатской области Людмила Коршунова сообщила, что СБУ проверяет информацию об участии в так называемом Чемпионате мира среди непризнанных государств лиц зарегистрированных в Закарпатской области.

"По предварительной информации несколько таких человек участвовали в турнире. Ожидается возвращения участников для их опроса относительно обстоятельств участия в этом мероприятии", - рассказали в СБУ.

Как сообщили источники журналистов, несколько членов команды должны были вернуться в Украину, но из-за того, что ситуация приобрела резонанс, пока никто из них не пересек государственную границу.

Как сообщала "Страна", Павел Климкин предложил силовикам "принять" футболистов из Закарпатья, победивших в ЧМ среди сепаратистов.