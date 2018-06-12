В России в Волгоградской области катамаран врезался в баржу и перевернулся. В результате погибли 10 человек.

Об этом сообщает ТАСС.

Катамаран столкнулся с баржей в 250 м от берега на реке Волга. В общей сложности на борту судов в момент столкновения находились 28 человек.

По последним данным, в результате происшествия погибли 10 человек, судьба еще одного остается неизвестной. Семь человек удалось спасти.

После столкновения с переохлаждением, ссадинами и ушибами госпитализировали трех человек.

Поисковая операция продолжается. В ней задействованы водолазы, катера, на береговой линии выставлены посты.

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