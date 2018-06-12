Дональд Трамп сообщил, что главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу перенес сердечный приступ и находится в больнице в Вашингтоне.

Об этом президент США написал в Twitter.

"Наш великий Ларри Кудлоу, который так много сделал для нашей торговли и экономики, только что перенес сердечный приступ. Сейчас он находится в Медицинском центре Walter Reed", - написал Дональд Трамп.

Фото: google.com.ua

Напомним, что в марте 2018 гоода Дональд Трамп назначил директором Национального экономического совета популярного телеведущего и аналитика Ларри Кадлоу. Он ведет популярные шоу на BBC и CNBC, в частности экономическую программу Kudlow Report. Также он является автором ряда авторитетных американских газет - Wall Street Journal и Washington Times.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп и Ким Чен Ын завершили личную встречу тет-а-тет в Сингапуре.