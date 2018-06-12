После переговоров в нормандском формате на уровне глав МИД Павел Климкин заявил, что Россия предлагает тотально фейковую миссию на Донбассе.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы обсудили возможный формат нашей миротворческой миссии. Пока еще позиции находятся в разных вселенных", - сказал глава МИД Украины после встречи в Берлине.

По его словам, стороны по-разному понимают договоренности и то, какой должна быть миссия.

Он заявил, что российская сторона предлагает "тотально фейковую миссию", с фейковой защитой СММ. Украина считает, что это должна быть реальная миссия с реальным мандатом, для всего Донбасса, которая влияет на ситуацию и постепенно будет брать контроль на всей оккупированной территории.

Павел Климкин уточнил, что сейчас Москва настаивает на том, что миротворцы могут только сопровождать наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения и на оккупированной территории.

Как сообщала "Страна", глава МИД России Сергей Лавров назвал предложение Украины по мииротворцам на Донбассе предложением превратить миссию миротворцев в "некую военно-политическую комендатуру, которая возьмет всю территорию самопровозглашенных республик", что полностью разрушает минские договоренности.