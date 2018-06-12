Дональд Трамп и Ким Чен Ын завершили личную встречу
Дональд Трамп и Ким Чен Ын завершили личную встречу в Сингапуре, на которой присутствовали только переводчики.
Об этом пишет "Коммерсант".
Беседа прошла в гостинице Capella на острове Сентоса и продолжалась около 48 минут.Теперь переговоры продолжатся в расширенном составе. Запланирован рабочий ланч двух лидеров.
Перед переговорами президент США и лидер КНДР пожали друг другу руки.
"У нас будет отличная дискуссия. И она будет невероятно успешной. И это для меня честь. У нас будут блестящие отношения", - заявил Трамп.
В свою очередь Ким Чен Ын отметил, что страны преодолели множество препятствий, чтобы провести саммит.
Как сообщала "Страна", появились фото и маршрут ночной прогулки Ким Чен Ына по достопримечательностям Сингапура.
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