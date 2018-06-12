Синоптики обещают грозовые дожди
Во вторник, 12 июня, синоптики обещают дожди с грозами во всех регионах, кроме южных, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей. Днем +24...+29.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +24…+27. Днем на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, град и порывы ветра 15-20 м/с.
На севере днем +21…+28. Дождь.
В центре днем воздух прогреется до +24…+30. Дождь.
На востоке днем +24…+28. Осадки обещают только в Харьковской области.
На юге днем +26…+29.
В Киеве 12 июня дневная температура составит +25…+27. Дождь.
Фото: meteo.gov.ua
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