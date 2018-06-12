Во вторник, 12 июня, синоптики обещают дожди с грозами во всех регионах, кроме южных, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей. Днем +24...+29.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +24…+27. Днем на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, град и порывы ветра 15-20 м/с.

На севере днем +21…+28. Дождь.

В центре днем воздух прогреется до +24…+30. Дождь.

На востоке днем +24…+28. Осадки обещают только в Харьковской области.

На юге днем +26…+29.

В Киеве 12 июня дневная температура составит +25…+27. Дождь.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 11 по 18 июня.

Как сообщала "Страна", климатологи назвали самый теплый и самый холодный дни календарной зимы в Киеве.