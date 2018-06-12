Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что главам МИД "Нормандской четверки" удалось обсудить ряд шагов, которые обеспечат прекращение огня на востоке Украины.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы достигли соглашения по ряду вопросов, которые я сейчас кратко представлю. Стороны в очередной раз признали необходимость режима прекращения огня. К этому относится вывод тяжелых вооружений, военных и разминирование территорий (на востоке Украины - Прим.Ред."), - отметил глава МИД ФРГ, выступая на пресс-конференции по результатам встречи "нормандской четверки".

При этом он выступил за "беспрепятственный доступ наблюдателей миссии ОБСЕ".

"Мы провели сегодня очень подробный и конструктивный диалог друг с другом", - подчеркнул глава германского МИД.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во вторник заявил, что министры иностранных дел стран "Нормандской четверки" договорились о ряде мер по обеспечению режима прекращения огня на востоке Украины.

"К этому (решениям по Украине - Прим.Ред.) относится вывод тяжелых вооружений, военных и разминирование территорий... Мы также обсудили действия в гуманитарной сфере, которые обеспечат нужды людей, к этому относится и обмен военнопленными", - сказал министр, выступая на пресс-конференции в Берлине.

По словам Мааса, стороны договорились и далее проводить консультации экспертов "Нормандской четверки" по "формуле Штайнмайера".

Министры "нормандской четверки" в ходе переговоров в Берлине уделили особое внимание вопросу возможной отправки миссии ООН на восток Украины.

"Что касается условий присутствия миссии ООН на востоке Украины, то мы поручили нашим политдиректорам провести дальнейшие консультации по этим вопросам в течение следующей недели", - сказал глава МИД ФРГ, выступая на итоговой пресс-конференции в Берлине.

При этом Маас отметил, что выступает за беспрепятственный доступ на восток Украины миссии ООН.

Как сообщала "Страна", Климкин прилетел в Берлин на встречу министров "нормандской четверки".

"Добро пожаловать в Берлин, господин министр Павел Климкин! Это ваш 30-й визит в Германию! В ожидании успешной встречи министров в формате Нормандии".

Напомним, что в Донецке заявили об обстреле с тремя пострадавшими.