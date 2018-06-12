В Берлине спустя четыре с половиной часа закончились переговоры нормандской четверки. В них участвовали министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.

Это первая такая встреча за полтора года - наверное, поэтому, дипломаты так долго заседали на вилле "Борзиг", где они закрылись вечером 11 марта, а вышли - ночью 12-го.

О том, что происходило накануне встречи и почему ее вдруг решили провести - "Страна" уже рассказывала. Теперь мы подводим первые итоги нормандского совещания.

Сначала Минск, потом - миротворцы

Французский министр Жан-Ив Ле Дриан заявил, что миротворцы ООН могут зайти на Донбасс только после прогресса в Минских соглашениях.

"Нужно добиться успеха в процессе выполнения Минских договоренностей, после чего можно рассматривать операцию по поддержанию мира", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Франции, ФРГ, России и Украины.

Дриан повторил эту мысль еще раз на другой лад - сначала Минск (пусть не весь, но хотя бы часть), потом миротворцы:

"Мы готовы работать над параметрами возможной миссии ООН на востоке Украины, когда это позволит реализация Минских договоренностей".

Таким образом тема миротворцев выглядит достаточно сырой - видимо, стороны не продвинулись в этом вопросе ни на шаг. И решили перенести дискуссии о миссии на уровень ниже.

twitter.com/HeikoMaas

Так глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что тему миротворцеы стороны должны в скором времени обсудить на уровне политдиректоров.

"Что касается условий присутствия миссии ООН на востоке Украины, то мы поручили нашим политдиректорам провести дальнейшие консультации по этим вопросам в течение следующей недели", - сказал глава МИД ФРГ, выступая на итоговой пресс-конференции в Берлине.

Таким образом тема Минских соглашений, которые в Украине уже официально называют "мертвыми", снова выходит на первый план: она впервые на Западе жестко увязывается с миротворцами.

Причем в не в той последовательности, которую продвигал Курт Волкер (сначала миссия, потом, если получится - Минск), а именно в российском варианте, который звучит с точностью до наоборот: сначала Минск, потом, если выйдет - миротворцы.

Попутно российский представитель Сергей Лавров подверг критике идеи США по миротворческой миссии в Донбассе. Он отметил, что предложение превратить эту миссию в "некую военно-политическую комендатуру, которая возьмет всю территорию самопровозглашенных республик" полностью разрушает минские договоренности.

Кроме того представитель РФ упрекнул Киев в невыполнении Минских соглашений - к этому у Москвы "есть вопросы".

О чем удалось договориться

Все, что сказано выше, означает одно - продолжение тупика и войны. Потому что Киев и Москва трактуют Минск-2 по-своему.

На этом фоне более конкретными выглядят гуманитарные договоренности четверки. По словам Хайко Мааса это обмен пленными и разминирование территорий, на которое Германия готова выделить средства. Также на встрече шла речь о разведении сил в трех пилотных зонах, одна из которых - Станица Луганская.

"К этому относится вывод тяжелых вооружений, военных и разминирование территорий... Мы также обсудили действия в гуманитарной сфере, которые обеспечат нужды людей, к этому относится и обмен военнопленными", - сказал министр ФРГ на пресс-конференции.

twitter.com/UKRinDEU

Судя по всему, есть какие-то договоренности по одной из самых горячих точек конфликта - Донецкой фильтровальной станции.

"Базовые гражданские объекты инфраструктуры, такие как фильтрационная станция в Донецке, должны быть лучше защищены", - заявил французский министр. По словам Ле Дриана, то решение, которое будет выработано в случае с этой станцией, в дальнейшем может быть использовано как модель для обеспечения безопасности других объектов.

Судя по украинской реакции на переговоры, то Киев больше всего беспокоил обмен заключенными.

"Мы должны продолжать давление на РФ по всем без исключения политическим заключенным", - цитирует Климкина Twitter украинского МИД.

В Москве назвали встречу "полезной". Сергей Лавров рассказал, что омбудсмены России и Украины составят дорожную карту по освобождению заключенных. Да и вообще, по его словам, гуманитарные проблемы рассматривались в приоритете.

"Мы подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделение внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц. Это была тема, которую обсуждали президенты Путин и Порошенко, когда президент Украины позвонил президенту России в период пребывания Владимира Владимировича Путина в Китае", - отметил Лавров.