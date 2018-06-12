Франция планирует работать над формированием миротворческой миссии ООН на востоке Украины, однако сперва необходимо продвинуться в реализации Минских договоренностей.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров министров иностранных дел "Нормандской четверки" в Германии, передает Интерфакс.

"Нужно добиться успеха в процессе выполнения Минских договоренностей, после чего можно рассматривать операцию по поддержанию мира", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Франции, ФРГ, России и Украины.

Ж.-И.Ле Дриан пояснил, что сначала нужно добиться мира, а уже потом - думать, как его поддерживать. Говоря о возможной международной миротворческой миссии, министр выразил мнение, что "можно найти общие позиции по параметрам".

"Мы готовы работать над параметрами возможной миссии ООН на востоке Украины, когда это позволит реализация Минских договоренностей", - добавил он. Министр отметил, что эту тему стороны должны в скором времени обсудить на уровне политдиректоров.

Франция и Германия предложили принять участие в разминировании, выделив дополнительные средства, а также - предоставив консультации экспертов", - заявил он журналистам в Берлине.

Кроме того, французский министр отметил необходимость большей защиты гражданских объектов.

"Базовые гражданские объекты инфраструктуры, такие как фильтрационная станция в Донецке, должны быть лучше защищены", - заявил он, подчеркнув, что в то решение, которое будет выработано в случае с этой станцией, в дальнейшем может быть использовано как модель для обеспечения безопасности и многих других объектов.

"Франция и Германия предложили принять участие в разминировании, выделив дополнительные средства, а также - предоставив консультации экспертов", - заявил он журналистам в Берлине.

Кроме того, французский министр отметил необходимость большей защиты гражданских объектов.

"Базовые гражданские объекты инфраструктуры, такие как фильтрационная станция в Донецке, должны быть лучше защищены", - заявил он, подчеркнув, что в то решение, которое будет выработано в случае с этой станцией, в дальнейшем может быть использовано как модель для обеспечения безопасности и многих других объектов.

Как сообщала "Страна", Россия намерена добиться документального фиксирования "формулы Штайнмайера" и отвода тяжелой техники в Луганской области.

Напомним, что Франция и Германия готовят свои предложения по Донбассу.