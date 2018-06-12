В Берлине после 00:00 вторника, 12 июня (по Киеву) завершились переговоры министров иностранных дел России, Франции, Германии и Украины в "Нормандском формате".

Руководитель МИД России Сергей Лавров сообщил, что участники министерской встречи "нормандского формата" обсудили политические реформы и экономические вопросы.

"Безусловно, мы не смогли решить всех проблем, которые связаны с выполнением минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса, но я считаю, что эта встреча была очень полезной", - сказал он.

При этом у России, по словам Лаврова, есть вопросы к тому, как Киев относится к выполнению минских соглашений.

Он отметил, что участники совещания "в очередной раз посмотрели на всю ситуацию и в сфере безопасности, и в сфере политических реформ, в сфере экономики, гуманитарных проблем".

"И наши хозяева, наши германские коллеги огласят то понимание, которое у них вырисовалось по итогам наших переговоров", - подчеркнул министр.

По его словам, стороны также обсудили освобождение заключенных. Омбудсмены России и Украины составят дорожную карту по урегулированию этого вопроса.

"Мы подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделение внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц. Это была тема, которую обсуждали президенты Путин и Порошенко, когда президент Украины позвонил президенту России в период пребывания Владимира Владимировича Путина в Китае", - отметил Лавров.

Кроме того, главы МИД обсудили разведение сил в районе Станицы Луганской. При этом Россия указала на несоблюдение Киевом ранее достигнутых в этом отношении договоренностей.

Также он отметил, что предложение превратить миссию миротворцев в "некую военно-политическую комендатуру, которая возьмет всю территорию самопровозглашенных республик" полностью разрушает минские договоренности.

"Страна" разбиралась, как саммит G7 разделил США и Европу, став самым провальным в истории. Впервые встреча G7 проходила на фоне такого количества разногласий между Вашингтоном и остальными. И впервые окончилась практически ничем.

Также мы писали, почему обострение на Донбассе сменилось затишьем. Военные не исключают попыток раскачать ситуацию на фронте осенью из-за приближения выборов.