В Берлине завершилась первая с февраля 2017 встреча "Нормандской четверки", когда в Киеве уже перевалило за полночь. Переговоры глав МИД России, Германии, Украины и Франции продлились четыре с половиной часа.

Перед началом переговоров министры вышли на совместное фотографирование. Уже перед тем, как сесть за стол переговоров, они обменялись рукопожатиями.

Сама встреча проходила в закрытом для прессы формате.

"Нормандская четверка" - формат встреч представителей России, Германии, Франции и Украины, созданная в июне 2014 года для урегулирования ситуации в Донбассе. Может проходить как на уровне глав государств, так и на уровне глав МИД.

"Страна" разбиралась, о чем сегодня поговорит в Берлине нормандская четверка.

Париж заявил, что "предстоящие месяцы будут играть решающее значение для урегулирования украинского кризиса". А Франция и Германия выступят с предложениями, в которых упомянута "локальная автономия" для Донбасса.

Отметим, что Россия намерена документально зафиксировать "формулу Штайнмайера" по Донбассу.