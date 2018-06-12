В Киеве будут судить подозреваемых в совершении разбойных нападений после "угощения" жертв напитками с психотропным препаратом.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Один из пострадавших от нанесенного комбинированного отравления клозапином и этиловым спиртом умер.

Следователи киевской полиции завершили расследование "деятельности" преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угостив их напитками с психотропным препаратом.

Участников группировки суд арестовал, кроме двух женщин, которым избрана мера пресечения, не связанную с лишением свободы. Недавно правоохранители задержали этих злоумышленниц при совершении аналогичного преступления и доказали их причастность еще к трем разбойных нападений.

Следствием установлено, что злоумышленники начали действовать в апреле 2017 года. Руководил организованной преступной группировкой 32-летний уроженец республики Молдова, который в последнее время жил на Киевщине. Он организовал своих родственников и близких знакомых, следил за выполнением определенных каждом ролей, руководил действиями участников, сбывал похищенное и распределял полученные преступным путем средства.

Руководитель злоумышленников приобщил к сделок двух мужчин - 1991 и 1989 рождения, и нескольких женщин. В настоящее время следствием доказано участие в совершении преступлений четырех барышень.

Женщины знакомились с мужчинами и угощали их напитками, в которые заранее подсыпали лекарственный препарат и вывозили пострадавших в «тихое место». Там уже подключались их сообщники.

Следователь Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве Николай среду рассказал:

"Это были общественные места: территория возле станций метрополитена, центральная улица столицы, караоке-бар или кафе. Злоумышленники не повторялись и каждый раз выбирали новую дислокацию. Когда женщины высматривали потерпевшего, организатор руководил, которого клиента выбрать. Знакомство, совместно выпитый кофе или алкоголь. Злоумышленницы незаметно добавляли в напиток "кавалера" препарат. Под действием клозапина новый знакомый попадал в состояние, в котором не мог руководить своими действиями. Его выводили на улицу и обворовывали: сумки с вещами, часы, золотые украшения, кошельки, деньги, документы, банковские карточки. Организатор с водителем все время находились неподалеку, поэтому были готовы вмешаться в случае, если возникнет такая необходимость. После совершенного потерпевшего без сознания оставляли на месте, а сами ехали к банкоматам - снимали наличные со счетов обворованных мужчин".

Впоследствии пострадавшие попадали в больничных учреждений, а один из них - умер на улице, где его оставили злоумышленники. Как показала экспертиза, смерть наступила от комбинированного отравления клозапином и этиловым спиртом.

Наименьший материальный ущерб, нанесенный потерпевшим, составляет около тысячи гривен, наибольший - более 110 000 гривен. В общем следствием установлено, что таким образом злоумышленники обогатились почти 275 000 гривен.

"Пяти участникам организованной преступной группировки объявлены подозрению в совершении группой лиц разбойного нападения и умышленного убийства из корыстных побуждений, за что им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Еще двум женщинам - за совершение разбойного нападения - от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Материалы направлены в суд", - подчеркнул Николай среду.

По другим эпизодам и другими участниками группировки продолжаются следственные действия.

"В начале расследования все участники группировки были арестованы. Впоследствии одна из женщин внесла альтернативный залог, другой суд избрал меру пресечения - домашний арест. Недавно работники полиции вновь задержали злоумышленниц после совершения разбойных нападений на мужчин с использованием лекарственного препарата. Им объявлены подозрения в совершении еще четырех преступлений".

Видео: youtube.com/поліція Києва

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