В понедельник, 12 июня в Киеве на ул. А. Пироговского, 16 произошла драка с поножовщиной.

Об этом сообщает ДТП.kiev.ua на своей странице Facebook.

Согласно предварительной информации, девушка в драке нанесла ножевые ранения двоим людям. Их обоих госпитализировали.

Сама девушка задержана. На месте работают скорая и полиция. Ожидается следственно оперативная группа.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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