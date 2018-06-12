В Киеве в районе площади Сантьяго-де-Чили на Оболони произошло ДТП. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"По словам водителя Mitsubishi, Hyundai решил, что ему срочно надо налево и повернул, не смотря по сторонам и зеркалам. Из-за своего манёвра, он въехал в Mitsubishi, вытолкнул его на клумбу и сам поехал следом за ним.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Однако, стоит заметить, что люди из Hyundai требовали, чтобы водитель Mitsubishi прошел тест на Драгер-е (тест на алкоголь - Прим.Ред.). По словам патрульных, у указанного водителя не было никаких признаков опьянения, поэтому оппоненту было отказано", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: kyivoperativ.info

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", два человека погибли в двух ДТП с участием маршруток в Запорожье.

Одна авария с микроавтобусом маршрута №61 произошла днем в Осипенковском районе Запорожья на ул.Звенигородской. "Маршрутка" сбила пешехода, после чего врезалась в столб.

Напомним, что в Украине будет создана база данных дорожно-транспортных происшествий.