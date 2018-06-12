Около 20:20 понедельника, 11 июня в Киеве на Стеценко, 37 произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей.

Как видно из камеры видеонаблюдения, водитель Mazda "играл в шашки", передает Киев Оперативный.

Он потерял управление и, перебираясь с ряда в ряд, въехал в Opel, который ехал в попутном направлении. От удара, Mazda отбросило на встречную полосу, где двигался Renault.

В результате аварии всего пострадали 6 человек, в том числе - 3 госпитализированы (из них одна беременная и один ребенок).

На месте работали сразу три экипажа скорой помощи и два патруля полиции. Сейчас ожидают следственно-оперативная группа.

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

Как сообщала "Страна", в Харькове во время движения загорелась маршрутка с пассажирами.

Во время движения автобуса водитель заметил дым из под капота и приказал пассажирам покинуть салон.

Отметим, что суд оставил под стражей чиновника МВД, который устроил смертельное ДТП в Киеве.