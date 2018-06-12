Появилось видео ДТП в Киеве на Стеценко, где столкнулись три автомобиля
Около 20:20 понедельника, 11 июня в Киеве на Стеценко, 37 произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей.
Как видно из камеры видеонаблюдения, водитель Mazda "играл в шашки", передает Киев Оперативный.
Он потерял управление и, перебираясь с ряда в ряд, въехал в Opel, который ехал в попутном направлении. От удара, Mazda отбросило на встречную полосу, где двигался Renault.
В результате аварии всего пострадали 6 человек, в том числе - 3 госпитализированы (из них одна беременная и один ребенок).
На месте работали сразу три экипажа скорой помощи и два патруля полиции. Сейчас ожидают следственно-оперативная группа.
Видео: youtube.com/Kyiv Operativ
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