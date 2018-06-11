Запрещенная в Украине социальная сеть "ВКонтакте" осталась на четвертом месте, а сеть Одноклассники все еще в десятке по посещаемости, - свидетельствуют результаты исследования интернет-аудитории Украины за май 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Интернет-ассоциация Украины со ссылкой на данные компании Factum Group Ukraine.

Согласно исследованию, за май пятью самыми популярными по посещаемости в Украине доменами стали Google, Youtube, Facebook, "ВКонтакте" и Ukr.Net.

Среднедневная доля аудитории за месяц для доменов Google составила 67%, а месячный охват аудитории - 86%. Для Youtube эти показатели составили 42% и 73%, для Facebook - 33% и 57%.

Среднедневной и месячный охваты украинской аудитории для "ВКонтакте" составили 18% и 35% соответственно.

В десятку популярных ресурсов также вошли сайты таких компаний и сервисов, как OLX, "ПриватБанк", "Яндекс", "Одноклассники" и "Синоптик".

Исследованием не были охвачены оккупированный Россией Крым и временно неподконтрольные территории Луганской и Донецких областей.

Напомним, 17 мая 2017 года вступил в силу указ президента Украины, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении экономических и других санкций. В санкционном списке оказались 1228 физических и 468 юридических лиц, в частности санкции касаются российских компаний интернет- и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники". Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru на территории Украины запрещен на три года.

В то же время многие пользователи заблокированных ресурсов продолжают пользоваться этим сайтами, используя различные способы обхода блокировки.

Фото: inau.ua

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