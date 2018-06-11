На пятницу, 15 июня назначено заседание Окружного суда Вашингтона по делу Пола Манафорта. В ходе него планируется выдвинуть официальные обвинения против него о давлении на свидетелей.

Об этом в понедельник передает американское издание The Washington Examiner со ссылкой на решение судьи окружного суда Округа Колумбия Эми Берман Джэксон.

"Бывшему руководителю президентской кампании Трампа Полу Манафорту зачитают в пятницу новые обвинения о манипуляциях со свидетелями, выдвинутые против него специальным прокурором Робертом Мюллером", - говорится в опубликованном сообщении.

При этом уточняется, что заседание, на которое Пол Манафорт был вызван повесткой, назначено на 10 часов утра.

На прошлой неделе Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в президентские выборы в США, выдвинул новые обвинения против Пола Манафорта, а также его помощника Константина Килимника. Мюллер обвинил их в препятствии правосудию, а также в заговоре с целью препятствия правосудию.

По свидетельству прокуроров, Манафорт и Килимник пытались помешать появлению новых показаний со стороны двух свидетелей, которые проходят по делу.

При этом, в документах следствия было указано, что Килимник связан с российской разведкой, а экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт и его окружение знали об этом.

Как сообщала "Страна", генеральный прокурор Юрий Луценко во время визита в США заявил, что расследование по Полу Манафорту в Украине продолжается.

По его словам, осенью прошлого года специальный прокурор ФБР Роберт Мюллер вытребовал именно информацию Генпрокуратуры во время своего расследования относительно подозрений в сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами.

Отметим, что судья Манафорта не нашел у него "платежей от русских" и обрушился на спецпрокурора Мюллера.