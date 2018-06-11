Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно родила второго ребенка, призналась в любви к популярному российскому певцу Диме Билану.

Об этом она написала в личном микроблоге.

"Люблю этого я парня... его талант ....и глубину в глазах", - написала Лобода под совместным фото с певцом.

На снимке певица прижалась своей пышной грудью к руке исполнителя. Отметим, что данный кадр сделан на церемонии вручения наград "Премии МУЗ-ТВ 2018", которая состоялась на днях в Москве, на которой Светлана Лобода получила награду-тарелку за победу в номинации "Лучшая исполнительница".

Фото: instagram.com

Напомним, ранее Лобода отказалась отвечать на вопросы журналистов об отце и имени своей дочери.

Также "Страна" писала, что Лобода показала тизер нового клипа, где танцует с большим животом.