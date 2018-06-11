В пятницу, 15 июня в российской Твери на набережной Афанасия Никитина откроются соревнования Кубка России по гребле на лодках класса "Дракон".

Состязания пройдут в акватории реки Волги, между Староволжским и Нововолжским мостами, в парке Афанасия Никитина (напротив кинотеатра "Звезда"), передает издание "Без формата".

Тверь во второй раз станет хозяйкой турнира. В соревнованиях будут принимать участие команды Москвы, Московской области, Воронежа, Ростова, Краснодарского края, Смоленска, Вышнего Волочка, Санкт-Петербурга, Твери. На сегодняшний день подтвердилось 250 участников соревнования.

16 июня с 10:00 до 16:00 участники от 15 лет и старше будут соревноваться на дистанции 500 метров. На следующий день, с 9:00 до 14:00 – на дистанции 200 метров. Завершится спортивный праздник 18 июня.

По итогам заезда ветеранов (спортсмены 40 лет и старше) будут отобраны на чемпионат Мира в этих возрастных группах, который пройдет в сентябре 2018 года в США, - сообщили в Комитете по физической культуре и спорту Тверской области.

Как сообщала "Страна", в Китае столкнулись "драконьи" лодки. После аварии 57 человек оказались за бортом, большинство из них были без спасательных жилетов.

Отметим, что на Закарпатье от паводка под воду ушли четыре района, поля и автотрасса.