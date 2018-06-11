Вечером воскресенья, 10 июня в Киеве на территории вокзального комплекса станции "Дарница" 13-летний парень залез на крышу поезда и загорелся от удара электрическим током.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Киева.

Подростки катались в электропоезде городского сообщения. Когда поезд двигался, парень зашел в пространство между вагонами и вылез на крышу. Подросток взялся за железную дугу, которая передает электроток, и загорелся.

Пострадавший получил общую высоковольтную электротравму, ожоги второй и третьей степени. У парня обожжено 55% поверхности тела. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Киевской городской больницы №2.

В отношении родителей пострадавшего мальчика и родителей его друзей составлены административные протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о внесении сведений о данном событии в Единый реестр досудебных расследований.

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