"Киевводоканал" напомнил о необходимости заранее запастись водой в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сказано в сообщении компании.

Будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

12 июня

с 09.00 до 18.00 - ул. Мишуги, 4 (ТЦ)

с 10.00 до 23.00 - ул. Большая Васильковская, 92 (школа), 88, 90 (ж / б), 94 (1ввид на ж / б);

с 10.00 до 23.00 - ул. А. Барбюса, 20/1 (офисы), 13-Б (посольство Ливана), 13, 22 (ж / д)

с 23.00 до 08.00 13 июня - ул. Феодосийская, 22, 24 (ж / б); ул. Рогозовская, 6 (больница), 10-А (д / с), 4/16 (ЖЭУ-406) ул. Феодосийская, 43-67 (п / б); ул. Рогозовская, пер. Слесарный, пер. Остерский, ул. Остерская (частные дома);

14 июня

с 09.00 до 24.00 - ул. Полковая, 72 (ж / д)

с 09.30 до 18.00 - ул. Вильямса, 6-д, 8-д (ж / б); пер. Московский, 2-Г, 2-Ж, 2-И, 2-К, 6-Г (Ж / Б).

с 10.00 до 21.00 - ул. Грабовского, 15, 17, 15-А, 17-А, 25, 25-А, 27, 27-А, 27-Б, 29, 34, 33, 35, 37, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 30, 30/2, 30/1, 32; ул. Столетова, 1, 3, 3-А, 5, 7, 9, 9/2, 11, 15, 19, 21, 23, 27/1, 27/2, 29, 31, 31-А, 33, 33- А, 35, 37, 39, 41, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14-А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36; ул. Байкальская, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 21; ул. Елисейский, 1, 3, 5, 7, 2, 4 (частные дома);

Компания также напомнила о необходимости заранее запастись водой.

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