Шевченковский районный суд назначил подготовительное судебное заседание по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова на 13 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского райсуда.

"На 13 июня 2018 года назначено подготовительное судебное заседание по уголовному производству касательно обвинения Тарасенко Ярослава Николаевича - обвиняемого по ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и Лося Александра Сергеевича - обвиняемого по ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины", - говорится в сообщении.

Указанное судебное заседание назначено на 11 часов 00 мин. в помещении Шевченковского районного суда г. Киева.

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве поступил в Шевченковский районный суд города Киева 11 июня 2018 года.

Как известно, бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года возле гостиницы Premier Palace в Киеве. Убийца попал в экс-депутата четыре раза - Вороненков умер на месте, нападающий также был ранен и умер в больнице.

9 октября 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в организации убийства Вороненкова подозревают российского криминального авторитета Владимира Тюрина, который ранее был гражданским мужем супруги Вороненкова Марии Максаковой.

Следствие считает, что Тюрин подконтролен ФСБ РФ и заказал убийство Вороненкова в обмен на преференции со стороны российских спецслужб для криминальных группировок.

Сам Тюрин отрицает свою причастность к этому преступлению.

В марте текущего года Нацполиция направила в Интерпол документы для объявления в розыск "вора в законе" Тюрина.

Также прокуратура объявила о подозрении в организации и совершении этого убийства гражданам Украины Юрию Василенко и Ярославу Левенцу. Оба на данный момент пребывают в розыске.

Фото: facebook.com/Шевченківський-районний-суд-міста-Києва

"Страна" разбиралась, как убийство Вороненкова связали с расстрелом Жилина и криминальной войной за первую столицу.

Отметим, что Максакова заявила о доказательствах причастности экс-мужа Тюрина к расстрелу Вороненкова.