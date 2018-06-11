С 1 июня в Украине вступила в силу новая редакция Инструкции о принудительном возвращении и принудительном выдворении из Украины иностранцев и лиц без гражданства.

Изменения были утверждены совместным приказом МВД и СБУ от 22 января 2018 года № 38/77, передает ЮрЛига.

Определен порядок действий должностных лиц миграционной службы, органов охраны государственной границы и СБУ при принятии решений о принудительном возвращении и принудительном выдворении иностранцев и лиц без гражданства, их идентификации и принятии мер по непосредственному принудительному возвращению, помещению в пункт временного пребывания, а также при продлении срока задержания.

Так, иностранцы могут быть принудительно возвращены в страну происхождения или третью страну на основании решения органа ГМС, охраны государственной границы, СБУ о принудительном возвращении или принудительно выдворены на основании вынесенного по иску этих органов постановления административного суда.

Иностранцы должны быть возвращены в страну происхождения или третью страну, если они нарушили законодательство Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, а также угрожают национальной безопасности или общественному порядку. Кроме того, иностранцы должны покинуть Украину, если это необходимо для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов наших граждан. Также иностранцы будут возвращены, если их задержали органы охраны государственной границы в пределах контролируемых пограничных районов при попытке или после незаконного пересечения государственной границы Украины. Отметим, предыдущая редакция Инструкции не содержала последнего основания для принятия решения о принудительном возвращении.

Иск о принудительном выдворении может быть подан: если решение о принудительном возвращении не было выполнено; если есть основания полагать, что иностранец будет уклоняться от исполнения решения о принудительном возвращении; если у иностранца, принятого по договору о реадмиссии, нет законных оснований для пребывания на территории Украины и если между Украиной и страной гражданской принадлежности или страной прежнего постоянного проживания таких лиц отсутствует договор о реадмиссии; если иностранец, в отношении которого отменено разрешение на иммиграцию, не уехал из Украины в течение месяца со дня получения копии такого решения, или до вступления в силу решения суда касаемо обжалования.

Иностранцы должны возместить расходы за принудительное выдворение по решению суда. Но если у них нет средств, их выдворят за счет государственного бюджета.

Расходы, причиненные государству вследствие выдворения иностранцев по решению суда возмещают физические или юридические лица, которые приглашали или принимали иностранцев, устраивали их незаконный въезд, проживание, трудоустройство, содействовали в уклонении от выезда по истечении срока пребывания.

При этом в смету затрат, необходимых для исполнения решения о принудительном выдворении, включается стоимость: проездных билетов для иностранца и сопровождающих лиц; услуг по содержанию иностранца в спецпунктах; услуг по идентификации личности; услуг по оформлению документов и так далее.

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