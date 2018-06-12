Лидер КНДР Ким Чен Ын прилетел в Сингапур на историческую встречу с президентом США Дональдом Трампом и решил накануне переговоров покататься по ночному городу.

Он разместился под серьезной охраной в гостинице в центре города и не появлялся на публике в понедельник до 9 вечера, пока один из его сотрудников службы безопасности мелькал возле холла отеля, выкрикивая "Все готово!", передает Reuters.

Ким появилась в своем фирменном мао-стиле, чтобы выйти к своему черному лимузину в сопровождении своей сестры Ким Йо Чон и помощников.

Сотрудники Reuters по всему городу проследили его кортеж, в который вошли автобусные грузы сотрудников службы безопасности и помощников, сопровождаемых десятками сингапурских полицейских на мотоциклах. Его первой остановкой был парк с футуристическими, древовидными инсталляциями, Сад у залива, который также может похвастаться самой большой стеклянной теплицей и самым высоким крытым водопадом в мире.

Затем Ким остановился в отеле Marina Bay Sands, который напоминает гигантскую доску для серфинга, расположенную на трех высоких колоннах, чтобы посмотреть на яркие огни города из сада на крыше и огромного бассейна.

На обратном пути к гостинице Ким шел вдоль набережной, где находится неофициальный талисман Сингапура.

фото: twitter.com/VivianBala

Фото: twitter.com/annafifield

Как сообщала "Страна", лидер КНДР Ким Чен Ын передвигается по Сингапуру в автомобиле без номеров и с флагами КНДР. Его коллега по встрече Дональд Трамп использует Cadillac, на котором установлены флаги Соединенных Штатов и Сингапура.

Отметим, что в Белом доме рассекретили расписание встречи Трампа и Ким Чен Ына.