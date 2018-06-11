В Берлине началась встреча министров иностранных дел "в нормандском формате" с участием глав ведомств Украины, России, Франции и Германии.

Уже появилось первое фото министра иностранных дел Павла Климкина, министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, главы МИД Франции - Жан-Ив ле Дриана и министра иностранных дел России - Сергея Лаврова.

Фото: twitter.com/AuswaertigesAmt/

Предыдущая встреча глав МИД стран "нормандской четверки" состоялась больше года тому и тоже в Германии - 18 февраля 2017 года "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее "Страна" сообщала, что встреча на вилле "Борзиг". О чем сегодня поговорит в Берлине нормандская четверка.

также сегодня главы МИД стран "нормандской четверки" встретятся на вилле в Берлине.