Грозовые тучи поступают к Киеву. Об этом написала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она показала погодные карты, где видно, как с запада к Киеву подступают тучи, которые могут принести осадки.

Видно, что тучи движутся с запада на восток.

Фото: facebook.com

Как сообщала Страна, синоптик Наталья Диденко показала карту северного циклона с сетью атмосферных фронтов.

По данным синоптика, 12 июня дожди и грозы ожидаются на севере, западе и в большинстве центральных областей, кроме Днепра и районов.

Как сообщала "Страна", с понедельника 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями.

Мы писали, что Гидрометцентр спрогнозировал, что будет жарко, облачно, местами дожди.

Ранее синоптик показала погодную карту с зоной высокой температуры над Украиной.