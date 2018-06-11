Синоптик показала, как грозовые тучи надвигаются на Киев с запада
Грозовые тучи поступают к Киеву. Об этом написала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.
Она показала погодные карты, где видно, как с запада к Киеву подступают тучи, которые могут принести осадки.
Видно, что тучи движутся с запада на восток.
Фото: facebook.com
Как сообщала Страна, синоптик Наталья Диденко показала карту северного циклона с сетью атмосферных фронтов.
По данным синоптика, 12 июня дожди и грозы ожидаются на севере, западе и в большинстве центральных областей, кроме Днепра и районов.
Как сообщала "Страна", с понедельника 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями.
Мы писали, что Гидрометцентр спрогнозировал, что будет жарко, облачно, местами дожди.
Ранее синоптик показала погодную карту с зоной высокой температуры над Украиной.