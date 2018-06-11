Наиболее серьезные киберугрозы на предстоящих в Украине выборах в будут происходить не из-за границы, а изнутри страны.

Об этом со ссылкой на главу ЦИК Михаила Охендовского говорится в пресс-релизе ЦИК, который есть в распоряжении Укринформа.

"К сожалению, никто не способен сильнее дискредитировать украинские выборы и подорвать доверие общества к их результатам, чем украинские политики", - сказал Охендовский.

По его словам, наибольшая опасность и наиболее серьезные кибератаки украинским выборам будут угрожать не с территории РФ или США, а "будут традиционно появляться на территории самой Украины".

Председатель ЦИК также убежден, что потребности Украины в киберзащите подготовки и проведения предстоящих выборов будут едва ли не самыми высокими в мире. Он не исключает, что ситуация с киберугрозами на следующих выборах будет походить на использование так называемого "админресурса".

"Можно прогнозировать, что некоторые будущие штабы будут пытаться получить доступ и к каналам передачи, и к самой информации, которой будут оперировать организаторы выборов. Пожалуй, ни один штаб не будет гнушаться возможностью искривления информационного пространства путем распространения фейковых новостей и дезинформации относительно других кандидатов", - отметил Охендовский.

В то же время он подчеркнул, что если на второе предположение относительно фейковых новостей ЦИК непосредственного влияния не окажет, то исключить первое – одна из приоритетных задач Центризбиркома.

Как сообщалось, ранее в ЦИК заявили о необходимости 36 млн грн, чтобы гарантировать кибербезопасность выборов 2019 года.

Как сообщала "Страна", на парламентских выборах в Ираке перед пересчетом голосов загорелся склад с бюллетенями. Как сообщает AFP, на данный момент причина пожара неизвестна.

Отметим, что под Одессой полиция ищет взрывчатку на четырех избирательных участках.