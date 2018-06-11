Украине угрожают кибератаки на выборы не из-за границы, а изнутри - глава ЦИК
Наиболее серьезные киберугрозы на предстоящих в Украине выборах в будут происходить не из-за границы, а изнутри страны.
Об этом со ссылкой на главу ЦИК Михаила Охендовского говорится в пресс-релизе ЦИК, который есть в распоряжении Укринформа.
"К сожалению, никто не способен сильнее дискредитировать украинские выборы и подорвать доверие общества к их результатам, чем украинские политики", - сказал Охендовский.
По его словам, наибольшая опасность и наиболее серьезные кибератаки украинским выборам будут угрожать не с территории РФ или США, а "будут традиционно появляться на территории самой Украины".
Председатель ЦИК также убежден, что потребности Украины в киберзащите подготовки и проведения предстоящих выборов будут едва ли не самыми высокими в мире. Он не исключает, что ситуация с киберугрозами на следующих выборах будет походить на использование так называемого "админресурса".
"Можно прогнозировать, что некоторые будущие штабы будут пытаться получить доступ и к каналам передачи, и к самой информации, которой будут оперировать организаторы выборов. Пожалуй, ни один штаб не будет гнушаться возможностью искривления информационного пространства путем распространения фейковых новостей и дезинформации относительно других кандидатов", - отметил Охендовский.
В то же время он подчеркнул, что если на второе предположение относительно фейковых новостей ЦИК непосредственного влияния не окажет, то исключить первое – одна из приоритетных задач Центризбиркома.
Как сообщалось, ранее в ЦИК заявили о необходимости 36 млн грн, чтобы гарантировать кибербезопасность выборов 2019 года.
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