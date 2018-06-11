Синоптик Наталья Диденко показала карту северного циклона с сетью атмосферных фронтов.

"Часть из них и сегодня, и завтра принесут дожди с грозами и даже ливни с градом и шквалами на Запад и Север Украины. Сегодня осадки пройдут преимущественно в западных областях, а уже ближайшей ночью приблизятся к северной части. А Государственная служба по чрезвычайным ситуациям даже предупредила, что "в горах угроза образования селей". Поэтому кто отдыхает в Карпатах, особенно путешествует горами - будьте внимательными и осторожными", - написала она.

По данным синоптика, 12 июня дожди и грозы ожидаются на севере, западе и в большинстве центральных областей, кроме Днепра и районов.

"Южная часть Украины и Восток будет в зоне сухой солнечной погоды. Температура воздуха +25... + 30 градусов. При ливнях вероятное кратковременное понижение температуры воздуха на 3-6 градусов. Киевляне, не прячьте далеко зонты - наконец понадобятся. В столице дождь с грозой предполагается уже сегодня поздно вечером, ближайшей ночью, завтра днем. У вторник во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Осадки будут чередоваться с прояснениями и ясным небом - это же лето. Ливни с грозами могут повлиять на артериальное давление и вызвать головную боль и сонливость", - написала она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", м понедельника 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями.

Мы писали, что Гидрометцентр спрогнозировал, что будет жарко, облачно, местами дожди.

Ранее синоптик показала погодную карту с зоной высокой температуры над Украиной.