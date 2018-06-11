Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога подозреваемому в жестоком обращении с животными "догхантеру" Алексею Святогору.

"По результатам рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения Святогору Алексею Анатолиевичу - подозреваемому по ч.2 ст. 300, ч.3 ст. 300 УК Украины, следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей до 9 июля 2018 года, без определения размера залога", - говорится в сообщении Шевченковского райсуда на странице в Facebook.

Как сообщает телеканал Одессы "Новости 7", Святогор якобы отстреливает собак, а также кормит таблетками от туберкулеза, о чем сообщает в социальных сетях.

По информации издания, он собирает средства на отраву для животных в интернете, "при этом регулярно выкладывает фотографии в обнимку с животными".

Согласно сообщениям в соцсетях, киевский догхантер успел убить собак в Одессе, Измаиле и других городах Украины.

Как сообщала "Страна", судья в деле известного догхантера Святогора взял самоотвод.

Под судом собралось немало активистов - представителей общественных организаций зоозащитников, а также представители Нацкорпуса. Их около 100 человек. У здания суда и в самом помещении находятся также около 20 правоохранителей.

Отметим, что полиция просила суд арестовать адвоката Алексея Святогора по подозрению в распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости.