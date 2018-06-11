Директор НАБУ Артем Сытник заявляет, что МВД возбудило уголовное дело в отношении эксперта, который проводил товароведческую экспертизу по так называемому делу "рюкзаков Авакова".

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

"Есть службы, которые касательны к нашей работе. В первую очередь это эксперты, которые пишут выводы, особенно это касается тех дел, где установлены убытки. И это не первый случай, когда на экспертов осуществляется давление. В данном случае идут угрозы и осуществляется давление МВД. Сейчас зарегистрировано производство относительно эксперта, что якобы он подработал вывод. Этот эксперт исследовал сам рюкзак", - сказал директор НАБУ.

Сытник уточнил, что во время экспертизы специалист исследовал не стоимость рюкзака, а его соответствие установленным критериям.

"Почему-то по мнению стороны защиты эта экспертиза имеет определяющее значение для дела. Поэтому, по-видимому, в связи с этим осуществляется давление на этого эксперта", - допускает директор НАБУ.

Позже в НАБУ сообщили Укринформу, что Главное следственное управление Нацполиции возбудило уголовное дело в отношении эксперта ООО "Бюро судебных экспертиз "Надежда" Бугровой Надежды Константиновны.

Также адвокаты подозреваемого по данному уголовному делу экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря обращались в Министерство юстиции с требованием лишить права Надежду Бугрову заниматься экспертной деятельностью. В то же время Минюст, после проведения проверки, применил к эксперту дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

Как сообщала "Страна", защита сына главы МВД подала апелляцию на решение о повторном аресте его имущества.

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