Введение в действие Закона о ж/к услугах отстрочено до 1 мая 2019 года. Также до 1 августа 2020 года отсрочено вступление в силу нормы о применении финансовых санкций к субъектам хозяйствования за нарушение сроков установления средств учета тепловой энергии и воды.

Соответствующий Закон № 2454-VIII был официально опубликован 9 июня 2018 года и вступил в силу 10 июня.

Напомним, необходимость отсрочки реформы ЖКХ обсуждалась в связи с проблемами имплементации законов о ж/к услугах и коммерческом учете тепла и воды.

Уже заключенные договоры о предоставлении коммунальных услуг сохраняют силу на определенных в них условиях, однако потребители должны заключить с исполнителями новые договоры до 1 мая 2020 года.

Нормы касаемо услуги по управлению многоквартирным домом вводятся в действие с 10 июня 2018 года, но уже заключенные договоры о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий сохраняют силу на определенных в них условиях, пока не будут заключены договоры о предоставлении нововведенной услуги.

До утверждения Кабинетом Министров типового договора о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом стороны могут заключить договор по форме и на условиях, согласованных между управляющим и совладельцами.

Также установлено, что при возмещении расходов оператора внешних инженерных сетей, связанных с установкой, обслуживанием и заменой узлов коммерческого учета, потребителям коммунальных услуг и собственникам (совладельцам) помещений, оборудованных индивидуальными системами отопления и (или) горячего водоснабжения, которые платят соответствующие взносы, предоставляются льготы и субсидии.

Льготы и субсидии для возмещения расходов по оплате услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий предоставляются до даты вступления в силу договоров о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом.

Отметим, ряд норм Закона о ж/к услугах был введен в действие с 10 июня. Отношения, возникающие в процессе предоставления потребителям услуг по управлению многоквартирным домом, поставки тепловой энергии, снабжения горячей водой, централизованного водоснабжения, водоотвода и обращения с бытовыми отходами, а также отношения, возникающие в процессе предоставления услуг по поставке и распределению электрической энергии и природного газа потребителям в жилых, усадебных, садовых, дачных домах регулируются Законом № 2189-VIII.

Кроме того, с 1 января 2019 года льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг начнут выплачивать потребителю в денежной форме.

Также до этой даты юр- или физлицо - управляющий многоквартирным домом должны будут иметь в штате не менее одного наемного работника, прошедшего аттестацию на соответствие квалификационным требованиям профессии "менеджер (управляющий) жилого дома (группы домов)". ФЛП может самостоятельно пройти такую аттестацию.

Как сообщала "Страна", получателей субсидий будут дважды проверять на предмет оплаты ЖКХ.

Мы писали, что согласно опросам, украинцев не волнует возврат Крыма. Они хотят окончить войну и меньше платить за ЖКХ.