В Витовском районе Николаевской области многотонные фуры, при попытке объехать пункты дорожного контроля перегрузок, потопили наплавной Пересадовский мост через реку Ингул.

Об этом сообщил советник главы Николаевской ОГА Андрей Сенченко в Facebook.

"Недобросовестные водители грузовиков, которые ездят с перегрузкой, начали объезжать пункты контроля окольными путями и "утопили" многострадальный Пересадовский мост. Сейчас соответствующие службы включились в оперативное решение проблемы, военные развернули альтернативный мост, а водолазы МЧС занялись откачиванием воды", - указано в опубликованном сообщении.

По данным журналистов Укринформа, минувший раз мост утонул в мае. Тогда чиновники отрапортовали, что мост отремонтировали и он снова "на плаву".

Фото: facebook.com/senchenko.andre

Как сообщала "Страна", мост Метро в Киеве может обрушиться в любой момент по принципу домино. Об этом предупредил его соавтор Георгий Росновский. По его мнению, капремонт не поможет, нужна срочная реконструкция.

Напомним, что Шулявский мост начнут частично перекрывать в ближайшие дни.