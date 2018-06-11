В Украине во вторник. 12 июня, сохранится теплая погода, в ряде регионов ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможен град.

В ближайшие сутки территория Украины останется в теплой воздушной массе, погоду большинства областей, кроме юга и юго-востока, будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, местами град; в южной части, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях без осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем при грозах местами порывы 15-20 м/с.

Фото: meteo.gov.ua/

Температура ночью 12-17°, на востоке местами 6-11°; днем 23-29°, в Сумской области 19-23°.

В западных областях местами пройдет грозовой дождь, температура ночью +14...+16°, днем +24...+26°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Карпатах возможен дождь с грозой, температура воздуха ночью +14...+16°, днем +24...+26°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

На севере Украины дождь с грозой. Температура ночью +12...+14°, днем +24...+26°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В центре Украины ожидается дождь и гроза, температура ночью +14..+16°, днем около +24...+27°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +8...+10°, днем +24...+26°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В южных областях Украины ясно, температура ночью +14...+16°, днем около +25...+27°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Крыму без осадков, температура ночью +14...+16°, днем +25...+27°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве - кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 июня самая высокая температура днем была +34 в 2010 году, самая низкая ночью +5,2 в 1950 году.

Как сообщала "Страна", с понедельника 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями.

Мы писали, что ранее Гидрометцентр сообщил о прогнозе погоды на выходные.

Также синоптик показала погодную карту с зоной высокой температуры над Украиной.