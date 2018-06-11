Внесение нотариусом в реестр записи о прекращении ипотеки является официальным подтверждением существования юридического факта прекращения ипотеки в соответствии с основаниями, предусмотренными положениями действующего законодательства Украины, но такой факт не создается регистрационным действием нотариуса.

Разъяснение об этом вынесла Большая Палата Верховного Суда при рассмотрении дела № 910/73/17 (производство № 12-67гс18), передает ЮрЛига.

Существование в реестре спорной записи о прекращении ипотеки не лишает ипотекодержателя права доказывать обстоятельства действительности такой ипотеки в суде. При этом своевременно обратиться в суд ипотекодержатель может только зная, что такое регистрационное действие было совершено.

Поэтому важно отслеживать статус объекта недвижимого имущества в реестре. Поставить свою недвижимость на мониторинг можно в SMS-маяке. Зарегистрированные пользователи оперативно узнают об изменениях в реестре недвижимости через SMS, электронное письмо или извещение в личном кабинете.

Постановление по делу № 910/73/17 было вынесено 23 мая 2018 года.

В пересматриваемом деле ипотека касаемо спорного имущества была зарегистрирована должным образом, и отсутствуют надлежащие и допустимые доказательства того, что эта ипотека была прекращена при определенных законодательством оснований на момент заключения договоров в отношении спорного имущества. Договоры, которыми были обоснованы правовые основания пользования спорными помещениями заключены в отношении имущества, переданного в ипотеку, без согласия ипотекодержателя, что приводит к их ничтожности и не создает других юридических последствий, кроме связанных с их ничтожностью.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их обременений является официальным признанием и подтверждением государством фактов приобретения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество, обременений таких прав путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Как сообщала "Страна", украинский суд запретил выселять должников из квартир, которые куплены не на кредитные средства.

Отметим, что украинские банки не имеют права насчитывать указанные в договоре с банком проценты после истечения срока действия кредитного соглашения.

В этом случае применяется учетная ставка Нацбанка: на текущий момент это 12,5% годовых.

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