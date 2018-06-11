В Украине собираются создать базу данных ДТП
В Украине будет создана база данных дорожно-транспортных происшествий.
Это предусмотрено Государственной программой повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, которая утверждена постановлением Кабмина от 25 апреля 2018 года № 435, сообщает "Лига. Закон."
Постановление правительства вступило в силу 9 июня 2018 года.
В частности, а такой сфере как надзор и контроль предусмотрено совершенствование госреестра о прохождении ТС технического контроля, создание базы данных ДТП, их интеграция с другими информационными системами.
Ранее "Страна" сообщала, что еще Кабинет министров Украины собирается изменить в правилах дорожного движения до 2020 года.
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