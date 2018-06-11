Курс доллара скатывается вниз после завершения дивидендных закупок иностранцев. 11 июня он просел на 5 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,0950-26,10 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Валюты продали совсем немного: объем межбанка сократился с пятничных $291,70 млн. до $270,32 млн. Но даже это импортеры забрать не смогли. Излишек выкупал Нацбанк в рамках 26,0950-26,10 грн/$: по разным оценкам, приобрел около $10 млн.

Финансисты ждут, что во вторник рынок расшевелится.

"Завтра ожидается оживление торгов на межбанке. У крупных экспортеров и импортеров закончился период выплат зарплат, что даст возможность сконцентрировать внимание на обеспечении бизнес потребностей. Также, увеличение остатков банков на корсчетах НБУ позволит банкам более активно играть на рынке, что может несколько расширить диапазон торгов", - спрогнозировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Сегодня остатки банков на корсчетах в Нацбанке увеличились на 4,6 млрд. грн. (до 43,6 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 2,9 млрд. грн. (до 74,1 млрд. грн.).

В тоже время большого переполоха на валютных торгах финансисты не ждут. Объемы торгов должны подрастать достаточно спокойно.

"12 июня не стоит ждать ничего выдающегося. Похоже, торговля будет проходить в области 26,10 грн/$ ± 5 копеек", - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Как сообщала "Страна", Украинцы скупают доллар, не понимая ситуацию с МВФ.

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