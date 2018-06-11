В Берлине проходит встреча министров иностранных дел "в нормандском формате" с участием глав ведомств Украины, России, Франции и Германии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что главы МИД планируют обсудить в первую очередь возможную миссию ООН на востоке Украины.

"Новая тема на сегодня - это миссия ООН в Украине. Это позволит оживить мирный процесс в Украине, опираясь на нашу оценку ситуации, а также предложить новые рамки для урегулирования", - сказал Маас, выступая перед журналистами.

При этом он указал на постоянные нарушения минских договоренностей. Он подчеркнул, что только в этом году были зафиксированы "тысячи" случаев нарушения режима прекращения огня, поэтому необходимо вернуться к обсуждению способов урегулировать конфликт в Украине.

Также на заседании планируется поднять вопросы безопасности, освобождения украинских заключенных, которые находятся как в РФ, так и на неподконтрольной территории Донбасса.

Предыдущая встреча глав МИД стран "нормандской четверки" состоялась 18 февраля 2017 года "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее "Страна" сообщала, что встреча на вилле "Борзиг". О чем сегодня поговорит в Берлине нормандская четверка.

также сегодня главы МИД стран "нормандской четверки" встретятся на вилле в Берлине.