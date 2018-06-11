Дисциплинарная комиссия предлагает премьер-министру Владимиру Гройсману закрыть дело в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, который заявил, что "все онкобольные умрут без вариантов".

Это решение озвучил председатель комиссии Константин Ващенко, пишет УП.

"Есть конкретные виды дисциплинарных нарушений, и в данном случае комиссия не усматривает дисциплинарного проступка", – пояснил Ващенко.

Впрочем, по его словам, высказывания Линчевского содержат признаки нарушения этических норм в обществе и несут репутационные риски для власти.

Но такие вещи не урегулированы действующим законодательством, поэтому комиссия предлагает рассмотреть вопрос на заседании правительства и принять соответствующее решение.

Сегодня в 17:00 прошло второе заседание дисциплинарной комиссии относительно обсуждаемых в медиа слов "Это рак. Они все умрут", сказанными заместителем министра здравоохранения Александром Линчевским.

Первый эксперт указал, что Линчевский не нарушил правил этического поведения для лиц, находящихся на госслужбе.

Второй вывод подписан доктором Игорем Бойко, директором школы биоэктики Украинского Католического Университета. Там сказано, что высказывания Линчевского нельзя считать нарушающими честь и достоинство человека, но заместителю министра следовало изъясняться более недвусмысленно.

Третий эксперт тоже указал, что опубликованный фрагмент вырван из контекста и не отражает основную мысль выступающего.

Четвертый эксперт утверждает, что по результатам проведенного анализа выступления есть "основательные основания утверждать, что Линчевский полностью контролировал свои слова и вполне осознавал их содержание".

Также сказано, что в содержании речи Линчевского "содержатся выраженные признаки негативно программирующего психологического воздействия и спекуляции бесспорными фактами", а "высказывания Линчевского могут быть восприняты как оскорбление отдельных лиц, которые имеют отношение к онкологическим болезням".

Пятый экспертное заключение принадлежит Артему Захарченко из Центра контент-анализа. Центр выяснял, были вокруг ситуации с Лінчевським признаки информационной атаки. Например, то, что заседание было 15 мая, а заявление заместителя министра распространили только 1 июня.

"Поэтому есть основания утверждать, что такая кампания имела высокий бюджет. 75% новостей про этот случай были распространены с очень сходным или идентичным заголовком, что тоже свидетельствует о проплаченности", - сказал Захарченко.

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун вступилась за своего зама, который заявил, что "все онкобольные умрут без вариантов".

Также "они все умрут без вариантов". Опубликована расшифровка выступления зама Супрун, оскандалившегося с онкобольными.