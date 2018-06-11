Uber будет распознавать, пьяный ли клиент заказывает такси
Компания Uber работает над системой, которая будет определять, трезвый ли человек заказывает такси. Об этом пишет The Verge.
Искусственный интеллект будет определять, в каком состоянии человек по нескольким факторам:
- Как быстро пользователь набирает текст
- Сколько ошибок допускает клиент
- Попадает пользователь на кнопки
- Как быстро клиент передвигается
- Как клиент держит телефон, не роняет ли его
Система будет синхронизироваться с приложением Uber и отправлять водителю предупреждение, если поведение клиента необычно.
Это не означает, что водители Uber будут отказываться от нетрезвых пассажиров - к ним направлять водителей, которые имеют соответствующий опыт.
Также нетрезвым клиентам в зависимости от их состояния смогут отказать в пользовании услугой "Разделить стоимость поездки".
Цель компании - только сделать так, чтобы и пассажир, и водитель чувствовали себя комфортно.
Как сообщала "Страна", пgоявилось видео первого смертельного ДТП с участием беспилотного авто Uber.
Ранее стало известно, что Uber засекретит места посадки и высадки пассажиров.
Мы писали, что появилось видео, как BMW на бешеной скорости подрезал такси Uber в центре Киева.