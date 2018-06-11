Совладелица предприятия по производству курятины "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата") Марина Сигал, которую задержали за организацию птичьего могильника, вышла под залог в 90 млн гривен.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в прокуратуре.

Как стало известно, за Сигал внесли залог в размере 90 млн грн.

9 июня совладелицу холдинга арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога.

Вместе с женщиной был арестован ее муж, экс-нардеп от Партии регионов Евгений Сигал.

Печерский суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн, однако за экс-нардепа пока ее не внесли.

Напомним, владельцев известной птицефабрики "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата") правоохранители задержали по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области.

В ГПУ говорят, что разоблачили "многочисленные факты нарушения" правил экологической безопасности и санитарных норм аграрным холдингом, который ради экономии средств, вместо переработки и утилизации, организовал утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках и создания свалок-могильников.

Кроме того, отмечается в сообщении, предприятие выбрасывает в воздух чрезмерный объем загрязняющих веществ.

По данным ГПУ, в результате этих нарушений окружающей среде нанесен ущерб более чем 200 млн гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что владельцев "Гавриловских курчат" арестовали с правом внесения залога.

Также экс-нардепа и владельца "Гавриловских курчат" задержали за нелегальный могильник. Все подробности.