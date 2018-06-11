Националистическая организация С14 заявила, что сорвала баннер одиозного российского бизнесмена Германа Стерлигова в Киеве. Они называют его украинофобом и спонсором "ДНР" и "ЛНР".

Об этом они заявили в telegram канале.

С14 приводят ссылку на заявление Стерлигова с призывами к "ополченцам" взрывать ЛЭП на территории Украины.

На фото видно, что на балконе одного из домов вывешен рекламный баннер "Хлеб по рецепту Германа Стерлигова".

Фото: @C14_news

"Арендаторы офиса с этим баннером на балконе уже несколько дней не появляются. Соседи говорят будто арендует журналистка 112 для пошива церковной одежды. Планируем наведаться еще раз, чтобы проверить, что за "цех" в них и почему вывешивают это дерьмо", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", стало известно, что в Совет общественного контроля при НАБУ вошли Карась из С-14 и трое активистов из Сокиры Орды.

Ранее мы писали, что суд освободил ветерана "Азова" Тичера после погрома у метро "Лесная".

Стало известно, что Нацдружины разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке в Киеве.