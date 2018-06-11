Националисты из С14 сорвали в Киеве баннер Германа Стерлигова
Националистическая организация С14 заявила, что сорвала баннер одиозного российского бизнесмена Германа Стерлигова в Киеве. Они называют его украинофобом и спонсором "ДНР" и "ЛНР".
Об этом они заявили в telegram канале.
С14 приводят ссылку на заявление Стерлигова с призывами к "ополченцам" взрывать ЛЭП на территории Украины.
На фото видно, что на балконе одного из домов вывешен рекламный баннер "Хлеб по рецепту Германа Стерлигова".
Фото: @C14_news
"Арендаторы офиса с этим баннером на балконе уже несколько дней не появляются. Соседи говорят будто арендует журналистка 112 для пошива церковной одежды. Планируем наведаться еще раз, чтобы проверить, что за "цех" в них и почему вывешивают это дерьмо", - говорится в сообщении.
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