За май 2018 года зарплата генерального прокурора Юрия Луценко увеличилась на 6 тыс. - до 106 434 гривен.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Украинских новостей.

Должностной оклад генпрокурора составила 37 тыс. гривен. Также в зарплате указана с учетом надбавок, доплат, премии.

После удержания налогов и сборов Луценко получил 85 679 гривен.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", в мае заработная плата президента Петра Порошенко составила 28 тыс. гривен и после уплаты налогов перечислена на благотворительность.

Также мы писали, что главе АП Игорю Райнину начислили с премиями и доплатами 53 тыс гривен зарплаты. В том числе Райнин получил 12,6 тыс. - надбавки за интенсивность труда.