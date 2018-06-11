Заместители генпрокурора Евгений Енин и Анжела Стрижевская подтвердили факт встречи в Израиле в 2016 году с министром энергетики времен Януковича Эдуардом Ставицким, о котором стало известно СМИ.

Об этом Енин заявил в официальном комментарии, опубликованном Генпрокуратурой в Youtube.

Заместители генпрокурора заявили, что их встреча в Израиле якобы имела официальный характер.

"Хотели бы отмести обвинения о неофициальный характер встречи. Поездка была в форме официальной командировки. Целью поездки была встреча с фигурантом уголовного дела Эдуардом Ставицким, который постоянно проживает в Израиле. Проводилась проверка его готовности к сотрудничеству со следствием», — заявил Енин.

По его словам, инициатива о встрече якобы исходила именно от Ставицкого.

Видео: youtube.com

Одновременно Енин и Сторожевская не объяснили, почему их встреча происходила в гостиничном номере Тель-Авиа, о чем ранее заявили журналисты "Следствия.Инфо", в распоряжении которых оказалась аудиозапись встречи. СМИ сообщило, что правоохранительные органы Израиля ничего не знали об организации этой встречи, что является нарушением дипломатических процедур.

Ранее "Страна" сообщала, что адвокат сообщил, что экс-министра Ставицкого больше не разыскивает Интерпол

Также Генпрокуратура передала в суд дело экс-министра энергетики Ставицкого по краже комплекса "Пуща Водица" в Межигорье.