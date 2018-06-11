Киевская местная прокуратура №10 начала уголовное производство по информации в СМИ о попытке незаконного завладения квартирой в центре Киева, которая принадлежала сотруднице телеканала "1+1", умершей полгода назад.

"В ходе собственного расследования коллеги умершей журналистки установили, что неизвестный мужчина, который не является ее родственником и якобы проживает на неподконтрольной территории Луганской области, открыл наследственное дело по ее имуществу. Кроме того, выяснилось, что человек с такими анкетными данными умер 11 лет назад в возрасте 77 лет", - сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева в понедельник.

В прокуратуре проинформировали, что в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, изложенные журналистами факты будут тщательно проверены.

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