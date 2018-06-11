Государственная авиационная служба установила новые, очень жесткие правила полетов дистанционно пилотируемых воздушных судов.

Об этом говорится во временном порядке использования воздушного пространства Украины, который обнародовала Авиационная служба.

Отмечается, что полеты судов весом до 2 килограммов осуществляются без информирования и получения разрешений от различных ведомственных органов, однако при условии соблюдения ряда требований:

полеты должны выполняться лишь днем;

запрещаются полеты над объектами под охраной, определенными Минобороны, МВД, пограничной службой, СБУ и другими военными и правоохранительными органами;

запрещено летать над дорогами государственного значения, промышленными зонами, электростанциями, железнодорожными станциями, морскими портами, хранилищами топлива, а также над исправительными центрами, колониями и СИЗО;

запрет на полеты касается мест аварий и катастроф, зон полицейских, антитеррористических и специальных операций и зон;

центральные улицы городов, поселков городского типа и сел, железные дороги государственного и регионального значения и линии электропередачи можно пересекать, но не летать над ними.

В документе также указывается без уточнения о запрете полетов над "другими важными государственными и потенциально опасными объектами".

Над указанными объектами можно летать только при условии разрешения от соответствующего ведомства, собственника, администрации и тому подобное.



Обнародованный порядок также определяет максимальную скорость полета -160 км/ч, высоту -50 м, расстояние от пилота не более 500 м. И определено расстояние до посторонних лиц: не ближе 30 метров, для лиц до 12 лет — не ближе 50 метров, для групп свыше 12 человек — не ближе 150 метров.

Как отмечает на своей странице в Facebook юрист Маси Найем, по новому порядку, полет также могут прекратить представители правоохранительных органов или воинских формирований, если они считают, что дрон "угрожает интересам национальной безопасности или безопасности других людей".

По утверждению Найема, пилот также должен на требование передать правоохранителям "отснятый с воздуха материал для проведения его экспертизы".

"Это прямо нарушает Конституцию Украины в части презумпции невиновности (ст. 63) и в части права свободно собирать информацию (ст. 34)", — отмечает юрист.

По его словам, 28 февраля 2018 года создали рабочую группу, состоящую из 26 членов, целью которой была работа над концепцией интеграции беспилотных воздушных судов действующей системы использования воздушного пространства.

Эту концепцию приняли 10 апреля, однако 6 июня Украэродвижение и Госавиаслужба провели информационную встречу, во время которой ввели указанные временные правила, а не предложенную концепцию.

Найем настаивает, что созданная, но не принятая концепция является сбалансированной. Он отметил, что как юрист, обжалует временные правила по заказу всеукраинской федерации владельцев беспилотников.

Ранее "Страна" сообщала, что Госавиаслужба хочеть регистрировать все беспилотники весом свыше 250 граммов.

Также ВСУ Украины ввели на складах боеприпасов систему противодействия дронам.